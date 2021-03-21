По факту беспорядков у Офиса президента возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения ущерба зданию Офиса президента во время состоявшейся в субботу акции в поддержку осужденного радикала Сергея Стерненко. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
В ведомстве сообщили, что совершение противоправных действий во время митинга задержан один из участников 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием. Следственный отдел Печерского управления Киева возбудил уголовное производство по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса, задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
По данным СМИ, после того как задержанного на акции Владислава Сорда доставили в Печерское отделение полиции, возле отделения начались столкновения между правоохранителями и сторонниками Стерненко. Полиция применила слезоточивый газ, несколько человек травмированы.
Во время субботней акции митингующие требовали освободить Стерненко и других заключенных. Протестующие жгли фаеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания президентского офиса краской нанесли надписи, выбили стекло и разбили табличку с надписью «Офис президента».
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