Данилов заявил, что за приговором Стерненко могут стоять заказчики

Нужно проанализировать, «не стоят ли заказчики» за принятием решения суда по делу экс-лидера Одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко.

Такое мнение в интервью Укринформу высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Этот вопрос довольно непростой. Не совсем понятно, почему приговор объявлен именно сейчас. Это как раз вопрос к судьям. Суд продолжается уже пять лет, приговор могли объявить еще в 2016 или 2017 годах, но дотянули до сегодня и объявили 23 февраля. Все знаем — что это за день и какой праздник некоторые празднуют. Это — решение суда, я не могу сказать, что оно нам нравится или нет. Но мы обращаем на это внимание, анализируем, систематизируем и смотрим, не могут ли стоять за ним какие-то заказчики», — отметил Данилов.

Касаясь работы судебной ветви власти в Украине секретарь СНБО отметил, что всех судей в один ряд ставить нельзя, но отдельные их решение является «кричащими».

«Бывают странные вещи, когда за одно и то же преступление один судья может дать семь лет тюрьмы, а другой — освободить от уголовной ответственности. Это проблема, которую сложно объяснить обществу. Кроме того, у нас судебные дела могут тянуться годами, по пять-шесть лет... Ненормально, когда человек семь-восемь лет находится под следствием и не знает, каким будет приговор», — констатировал Данилов.

Как сообщалось, 23 февраля Приморский райсуд под председательством Виктора Попревича признал Сергея Стерненко и Руслана Демчука виновными в похищении жителя Лиманского района Сергея Щербича, разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 246, 187 и 263 Уголовного кодекса Украины). Суд назначил Стерненко и Демчуку наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества.