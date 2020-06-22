Пограничники хотят получить дополнительные 4,5 миллиарда на проект «Стена»

Государственная пограничная служба предлагает выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекта «Стена» на границе с РФ и продлить сроки его выполнения до 2025 года.
Об этом говорится в пояснительной записке Госпогранслужбы относительно необходимых изменений проекта «Стена», который обнародовала экспертная организация StateWatch.
Отмечается, что если Кабмин примет такие предложения, общая стоимость «Стены» возрастет до 6,2 млрд грн, ведь с начала реализации проекта Госпогранслужба уже потратила 1,7 млрд грн.
«Администрацией ГПС был направлен на согласование в Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Госгеокадастр проект распоряжения Кабинета Министров, который предусматривает завершение реализации „Стены“ на российско-украинской границе в 2025 году, а также увеличение его финансирования на 4,5 млрд грн.
Такое предложение Госпогранслужба обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта», — говорится в сообщении.
«На строительство „Стены“ в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,664 млрд грн, однако размер фактических расходов составил 800 млн грн, то есть менее половины от запланированных.
К тому же, пограничники ссылаются на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация проекта», — пишет StateWatch.
В Госпогранслужбе отмечают, что согласование предложенных изменений будет иметь «положительное влияние на интересы граждан и органов ГПС», поскольку это позволит обустроить инженерно-технические сооружения, средства обнаружения, наблюдения и идентификации, что в свою очередь повысит эффективность охраны и обороны государственной границы.
По словам пограничников, согласование предложенных ими изменений позволит завершить строительство границы на украинско-российском и украинско-молдавском участках в следующие периоды:
в 2020-2021 годах — в пределах Харьковской и Луганской областей;
в 2021-2022 годах — в пределах Луганской и Сумской областей;
в 2022-2025 годах — в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.
Напомним, Госпогранслужба по состоянию на конец мая 2020 года завершила работы по реализации проекта «Стена» на границе между Украиной и РФ на 40%.
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