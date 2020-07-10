На «стену» с Россией в этом году уже потратили 100 миллионов

Украина с начала текущего года потратила 100 млн гривен на строительство проекта «Стена» на границе с Россией, всего в 2020 году на данный проект предусмотрено 400 млн, сообщила в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы.
«С начала года, по состоянию на 1 июля, на проект „Стена“ использовано 99 миллионов гривен, всего на 2020 год предусмотрено 400 миллионов гривен», — сообщило агентство УНН со ссылкой на ответ Госпогранслужбы на соответствующий информационный запрос.
Ведомство отмечает, что в 2020 году было обустроено 12,16 километра инженерных заграждений на границе Украины и РФ, из которых 5,45 километра составляют противотранспортные рвы с бруствером, а 6,64 километра — рокадную дорогу, также возведено пять переходов рокадной дороги из-за сложных или нестандартных участков местности.
Напомним, что еще в 2015 году правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта «Стена», который предусматривал строительство оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен.
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