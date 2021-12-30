Вместо «Стены» будет новая программа обустройства границы на 36 млрд гривен

Кабинет министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью. Финансирование программы составит около 36 млрд гривен.
Об этом говорится в ответе Администрации Государственной пограничной службы на запрос РБК-Украина.
Предыдущая программа обустройства границы (проект «Стена») действовала с мая 2015 года и завершается 1 января 2022 года. Вместо нее будет действовать новая программа до 2024 года.
Кабмин утвердил ее 15 декабря, но вступила в силу и опубликована она была лишь 29 декабря. Ориентировочный объем финансирования из госбюджета для ее выполнения 36,3 млрд гривен.
Указано, что в 2022 году планируется обустроить 1676 км границы с Россией и 1084 км — с Беларусью. До 2024 года будет защищена граница с Молдовой и со странами ЕС.
Отмечается, что обустройство рубежей приведет к уменьшению расходов госбюджета от контрабанды на 100-150 млрд гривен в год.
Выполнять программу будет Госпогранслужба, Министерство инфраструктуры и обладминистрации.
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