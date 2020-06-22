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Кулик и Деркач рассказали об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

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Кулик и Деркач рассказали об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

Бывший прокурор Константин Кулик, расследовавший дело газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, заявил, что первоначально в деле фигурировали компании Байдена, но в итоге они исчезли. Об этом он сказал в понедельник на совместной с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем пресс-конференции.

«Первоначально в деле по Burisma фигурировали компании Байдена, но в том варианте предъявления обвинения, которое было вынесено по делу о взятке в $6 млн, эти компании исчезли», — сказал Кулик.

В свою очередь, Деркач уточнил, что глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявил, что «к Байдену это дело отношение не имеет». По словам депутата, «изначально по этому делу взятка была в $50 млн, но потом официально засветили лишь $6 млн, а из дела исчезли компании, близкие к семье Байдена».

При этом Кулик утверждает, что «семья Байдена получила от Burisma более $3 млн».

Напомним, 14 июня Высший антикоррупционный суд Украины арестовал адвоката Андрея Кичу, которого обвиняют в покушении на дачу взятки в $6 млн руководителям двух антикоррупционных ведомств страны за содействие в прекращении следствия против главы энергетической компании Burisma Николая Злочевского.

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По версии следствия, Кича был одним из трех участников покушения на дачу крупной взятки директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. За $6 млн они якобы должны были допустить процессуальные нарушения, что повлекло бы прекращение дела против Злочевского.

Хантер Байден, Burisma
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