Зеленский призвал готовиться ко второй волне эпидемии

С учетом складывающейся ситуации с распространением коронавируса в Украине, необходимо быть готовыми ко второй волне эпидемии, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.
«На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, занятые больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему», — сказал Зеленский на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса во вторник.
Отмечается, что Кабинет министров Украины уже готовит больницы ко второй волне. На данный момент имеются койкоместа для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.
Возобновлять работу детских лагерей в правительстве пока не собираются.
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