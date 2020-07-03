Зеленский считает, что бизнес должен нести ответственность за соблюдение карантина

Количество проверок объектов торговли и заведений общественного питания на предмет соблюдения карантина в Украине ежедневно увеличивается, за последние три дня их было почти 12 тыс., сообщили президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.
По результатам этих проверок за три дня выявлено 2788 нарушений, за которые составлены протоколы и предписания. Всего с 19 июня 2020 года проведено более 19 тыс. проверок на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания, отмечает пресс-служба главы государства.
«Люди устали и расслабились, но бизнес, который зарабатывает, должны нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения», — отметил президент Зеленский на совещании.
Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что на Закарпатье и Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с ростом количества больных COVID-19 и заполнением больниц.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016