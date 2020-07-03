Зеленский считает, что бизнес должен нести ответственность за соблюдение карантина

Количество проверок объектов торговли и заведений общественного питания на предмет соблюдения карантина в Украине ежедневно увеличивается, за последние три дня их было почти 12 тыс., сообщили президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

По результатам этих проверок за три дня выявлено 2788 нарушений, за которые составлены протоколы и предписания. Всего с 19 июня 2020 года проведено более 19 тыс. проверок на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания, отмечает пресс-служба главы государства.

«Люди устали и расслабились, но бизнес, который зарабатывает, должны нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения», — отметил президент Зеленский на совещании.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что на Закарпатье и Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с ростом количества больных COVID-19 и заполнением больниц.