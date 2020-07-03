На 8 станциях киевского метро запустили 4G

Сегодня три мобильных оператора совместно запустили 4G интернет на 8 станциях киевского метро и в тоннелях между ними. Теперь скоростной интернет работает на станциях Житомирская, Святошин, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи и Лукьяновская.

Запуск 4G в метро стал возможным после принятия Киевским горсоветом решения о плате за доступ к инфраструктуре города 12 марта этого года, и подписания нового договора доступа между мобильными операторами и метрополитеном. Незадолго до этого 4G интернет был запущен на первой станции киевской «подземки» - Академгородок.

На следующем этапе 4G будет запущен на 14 станциях: Университет, Театральная и Крещатик; Контрактовая и Почтовая площади, Площадь Независимости, Площадь Льва Толстого, Олимпийская и Дворец Украина; Львовская Брама (проектируемая станция), Золотые Ворота, Дворец спорта, Кловская и Печерская.