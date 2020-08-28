У Зеленского считают обоснованным решение КС по директору НАБУ Сытнику

Решения Конституционного суда Украины о неконституционности отдельных положений постановления Кабмина о карантинных ограничениях и указа президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины являются ожидаемыми, отмечает представитель президента Украины в КС Федор Вениславский.
«Ожидаемые решения. По карантину КС признал неконституционным только закон о внесении изменений в закон Украины о госбюджете на 2020 год, а в части постановления Кабинета министров Украины, которым и был введен карантин, закрыл производство, поскольку в постановление неоднократно вносились изменения, а КС может рассматривать акт в пределах конституционного представления и действующий, — то есть только первоначальный текст, который уже не действует», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.
По его мнению, КС, по существу, принял обоснованное решение, поскольку Верховная Рада не могла законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего — судей.
«По Сытнику также обоснованное решение, поскольку у президента нет конституционных полномочий назначать директора НАБУ. Но более детально комментировать дальнейшее развитие событий можно будет после анализа текста решения», — подчеркнул Вениславский.
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