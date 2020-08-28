КСУ признал неконституционным положение правительства о введении карантина

Конституционный суд на закрытом пленарном заседании признал неконституционными некоторые положения правительства о введении карантина в Украине, рассказал источник ZN.UA в суде.
Неконституционными признали положение Кабмина «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий», положений частей первой, третьей статьи 29 Закона Украины «О Государственном бюджете Украина на 2020 год», абзаца девятого пункта 2 раздела 11″ Заключительные положения «Закона Украины» О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».
Напомним, что в среду Кабинет министров продлил адаптивный карантин и ужесточил некоторые ограничения. Правительство запретило в «зеленых» зонах дискотеки, работу ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга. Также правительство ограничило въезд в Украину для иностранцев.
Кроме ограничений, обязательных для всех регионов Украины, с 1 августа действуют дополнительные, в зависимости от того, к какой из зон принадлежит та или иная область.
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