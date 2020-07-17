Мэром Киева может стать экс-мер контрабандного центра Западной Украины

Партия «Слуга народа» определилась с кандидатом на выборах городского главы Киева. Им стала народный депутат Ирина Верещук, которая в 2010-2015 гг. возглавляла город на Западной Украине Рава-Русская. По данным расследований СМИ Рава-Русская является известным центром контрабанды.
Верещук является бывшим городским главой города Львовской области Рава-Русская, который является большим таможенным центром Украины. За пять лет руководства городом Рава-Русская Верещук позиции контрабандистов только усилились.
Известный политолог Константин Бондаренко, который долгое время проработал во Львове, с иронией оценивает выдвижение Верещук в мэры Киева. На своей странице в Фейсбук Бондаренко вспомнил анекдот о городе Рава-Русская: «В 90-х годах во Львове был популярным анекдот... Побережье Средиземного моря. Шикарный ресторан. За столиком сидит человек в дорогом костюме, перед ним — гора 100-долларовых банкнот. Он меланхолично делает из денег кораблики и пускает их в море. Официант удивленно говорит: — Вы, наверное, „новый русский“? Мужчина смотрит на него, улыбается и отвечает: — Нет, я с Равы-Русской».
«Скоро у Киева будет шанс догнать и перегнать Рава-Русскую под мудрым руководством нового (новой) мэра», — высказал мнение политолог Константин Бондаренко.
Фракция «Слуги народа» на своем заседании 16 июля провела праймериз кандидатов для участия в выборах мэра Киева. Их победителем стала Ирина Верещук. На втором месте оказался Александр Дубинский, на третьем — Николай Тищенко, на четвертом — Дмитрий Гурин, на пятом — Александр Качура. О намерении идти в мэры столицы Верещук заявила в июне.
С июня по октябрь 2010 года Верещук была заместителем председателя Жовковской РГА во Львовской обл., а с 2010 по 2015 год — городским главой Равы-Русской.
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