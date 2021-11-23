Украина планирует построить две автостанции на админгранице с Крымом

Украина планирует построить автостанции на пограничных пунктах «Каланчак» и «Чонгар» на въезде в Крым и закупить для них электромобили. Об этом во вторник заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

«Чонгар» уже на балансе нашего ведомства, и, конечно, он уже обслуживается... У нас есть еще задача обустроить тут аптечный пункт, помещение банка и автобусную станцию для комфорта наших граждан. Эта работа начнется с января 2022 года«, — цитирует ее пресс-служба министерства. По ее словам, в настоящее время решается вопрос о размещении автостанций для налаживания автобусного сообщения. Для этих целей рассматривается возможность приобретения четырех электромобилей.

В настоящее время у граждан Украины есть возможность доехать поездом или другим видом транспорта до железнодорожной станции «Новоалексеевка» (Херсонская область), после чего перевозчики везут их автомобильным транспортом до админграницы с аннексированным Крымом. Есть возможность проезда на микроавтобусе с автостанций в украинских городах непосредственно в Крым. Кроме того, пересечь границу можно пешком, пройдя соответствующий контроль в пунктах пропуска.