Украина планирует построить две автостанции на админгранице с Крымом

Украина планирует построить автостанции на пограничных пунктах «Каланчак» и «Чонгар» на въезде в Крым и закупить для них электромобили. Об этом во вторник заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
«Чонгар» уже на балансе нашего ведомства, и, конечно, он уже обслуживается... У нас есть еще задача обустроить тут аптечный пункт, помещение банка и автобусную станцию для комфорта наших граждан. Эта работа начнется с января 2022 года«, — цитирует ее пресс-служба министерства. По ее словам, в настоящее время решается вопрос о размещении автостанций для налаживания автобусного сообщения. Для этих целей рассматривается возможность приобретения четырех электромобилей.
В настоящее время у граждан Украины есть возможность доехать поездом или другим видом транспорта до железнодорожной станции «Новоалексеевка» (Херсонская область), после чего перевозчики везут их автомобильным транспортом до админграницы с аннексированным Крымом. Есть возможность проезда на микроавтобусе с автостанций в украинских городах непосредственно в Крым. Кроме того, пересечь границу можно пешком, пройдя соответствующий контроль в пунктах пропуска.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016