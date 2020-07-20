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Разумков объяснил снижение уровня доверия к власти

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Разумков объяснил снижение уровня доверия к власти

Спикер Верховой Рады Дмитрий Разумков заявляет, что говорить о потере доверия украинцев к парламенту рано, и что доверие к любой демократической власти в мире постепенно падает.

Об этом он заявил на брифинге 20 июля.

«К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Всегда. Я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и вообще в истории демократической власти, чтобы был рост. На самом деле, если мы посмотрим на украинские реалии при действующей власти, то как раз и были положительные всплески. Если мы в общем посмотрим на тренд, то он идет по такой немного отрицательной кривой, но я думаю, что говорить о потере доверия рано», — заявил он.

Он также отметил, что Верховная Рада — наиболее открытый орган, потому что все, что в ней происходит, можно видеть.

При этом Разумков добавил, что парламент состоит из большого количества политических фигур, которые также «создают информационный контент, который не всегда несет положительный имидж для ВР».

По мнению спикера, с этим надо бороться.

Он также подчеркнул, что если говорить о совместной работе всех ветвей власти, «то сегодня и Офис президента, и ВР, и Кабмин, работают в едином направлении, так как именно это было заложено и в программу действий президента, и в программу действий ВР, а именно монобольшинства».

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Разумков утверждает, что монобольшенство до сих пор есть, оно продолжает работать, и «последнее голосование тому подтверждение».

Напомним, что согласно последним соцопросам, уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому продолжает снижаться: сейчас ему доверяют 44% опрошенных, тогда как еще в мае таких было 57%. Не доверяют главе государства 49%. Баланс доверия и недоверия отрицательный и по отношению к спикеру ВР и руководителя Кабмина.

Верховная Рада, Дмитрий Разумков
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