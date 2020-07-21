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Судья Вовк заявил о попытках лишить Украину суверенитета

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Судья Вовк заявил о попытках лишить Украину суверенитета

Судья Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета, и что он будет бороться против этого.

Об этом Вовк написал в Facebook.

"Происходящее в последнее время вокруг судебной системы, мне кажется, дает основания говорить о существовании некоего плана, в котором Украине уготована не самая почетная роль. Группа иностранных агентов и их пособников на заказ иностранных государств пытаются захватить судебную ветвь власти и через неё контролировать президента, страну, лишить её суверенитета. Для этого и используется такие институции как НАБУ", - считает судья.

По словам Вовка, ситуация с ОАСК – "часть этой схемы, реализацию которой нельзя допустить".

Он добавил, что будет правовыми методами добиваться уголовно-правовой оценки решениям прокурора, подписавшего абсурд, следственного судьи, санкционировавшего обыск по тем же старым фактам спустя год, судей, которые повторно легализировали материалы, и действиям "орлов" главного коррупционера страны.

Вовк заявил, что будет бороться за справедливость и независимость судебной системы.

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Напомним, что НАБУ обвиняет судей ОАСК Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными.

 

Павел Вовк, ОАСК
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