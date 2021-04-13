«Отношусь спокойно»: глава ОАСК Вовк прокомментировал планы президента ликвидировать суд

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк «спокойно» относится к новости о том, что президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о ликвидации ОАСК. При этом он считает, что за данным решением стоят иностранцы и проплаченные ими активисты, которые все больше управляют украинским государством. Об этом Вовк написал в Фейсбук.

«Друзья, к сожалению, а может и к счастью, Президент поддался на манипуляции отдельных «активистов» и по совместительству агентов иностранного влияния и внес на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Шесть лет суд находится под давлением, работает в атмосфере постоянных негативных информационными компаний и провокаций. Поэтому к данной новости я отношусь спокойно.

В конце концов система административных судов пережила уже не одну реформу. Так что пусть теперь парламент определяется в соответствии с регламентными процедурами.

Единственное, жаль, что государством все больше управляют посольства и их приспешники, изображающие из себя за иностранные деньги гражданское общество», - написал Павел Вовк.

Он также отметил, что суд продолжает работу в штатном режиме в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект «О ликвидации Окружного административного суда города Киева». Ранее ликвидации суда требовали от президента грантовые организации и активисты.