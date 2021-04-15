Судья Вовк отреагировал на призыв ликвидировать его самого вместо ликвидации суда

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк возмущен инициативой экс-депутата Игоря Мосийчука, который обратился к президенту с призывом организовать физическое устранения ряда судей и, в том числе, Вовка, вместо ликвидации суда.

Соответствующий пост судья Вовк написал в Фейсбук. В нем он пожаловался на шесть лет травли и написал о демонизации ОАСК грантовыми СМИ и активистами.

«По-моему, судебная реформа подошла к финалу. Потому что я не знаю, куда еще дальше можно „реформировать“ суды после прямых призывов к физическому устранению судей.

Последние шесть лет прошли в атмосфере постоянной травли, под аккомпанемент сфабрикованных, никем и никогда не доказанных обвинений, вала унизительных статей в грантоедской антиукраинской прессе и оскорбительных постов „активистов“.

НАБУ и другие „антикоррупционные“ органы позволили себе переступить все, что они могли переступить. Наплевали на законы, разрушили семью и, так и не сумев ничего доказать, втравили брата в грязную историю с провокацией взятки.

Все это только для того, чтобы демонизировать суд, сформировать у общества и у Президента нужную кому-то картину, растоптать независимость судебной системы и получить в итоге желаемое — очередной ручной орган, выполняющий команды из посольств.

Казалось бы, инициаторы этой позорной кампании уже почти получили что хотели — осталось одно голосование в Верховной Раде. Но, как видим, кому-то и этого мало. Хотят убивать судей. Может хватит? У кого-то в стране еще осталась если не совесть, то хотя бы здравый смысл?», — написал Павел Вовк, прикрепив скриншот поста Мосийчука в Телеграм.

В своем посте Мосийчук уверяет, что Владимир Зеленский подал законопроект о ликвидации Окружного админсуда, поскольку антикоррупционные органы оказались неспособны в рамках закона доказать факты коррупции со стороны судей ОАСК. Экс-депутат считает, что и ликвидация суда не приведет к желаемому результату. В качестве действенной меры он призывает президента Владимира Зеленского организовать физическое устранение судей ОАСК и, прежде всего, его главы Павла Вовка.

«Кто должен это делать? Ну, если есть кому похищать судью Чауса, то, пожалуй, можно найти и того, кто проследит, чтобы судью Вовка случайно сбила машина. Владимир Александрович, думайТЕ. Времени осталось мало!!!», — написал Мосийчук.

Как сообщалось, 13 апреля президент внес в Верховную Разу как неотложный проект закона «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» в связи с его неэффективностью и отсутствием доверия со стороны украинцев. Во фракции «Слуга народа» уже заявили, что закон может быть проголосован на следующей неделе.