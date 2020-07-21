Пристайко стал послом Украины в Великобритании

Президент Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко послом в Великобритании.
Об этом говорится в указе Президента № 287 от 20 июля.
«Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — сказано в нем.
Пристайко 50 лет.
Рада в марте 2020 года назначила его вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Дениса Шмыгаля, до этого он с августа 2019 года был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.
В июне Верховная Рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016