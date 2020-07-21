Пристайко стал послом Украины в Великобритании

Президент Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко послом в Великобритании.

Об этом говорится в указе Президента № 287 от 20 июля.

«Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — сказано в нем.

Пристайко 50 лет.

Рада в марте 2020 года назначила его вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Дениса Шмыгаля, до этого он с августа 2019 года был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.

В июне Верховная Рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.