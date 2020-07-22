Большинство американцев поддерживают Black Lives Matter, но против сноса памятников

Большинство американцев поддерживают движение за права темнокожих Black Lives Matter, однако выступают против сноса памятников деятелям Конфедерации южных рабовладельческих штатов периода Гражданской войны в США и президентам-рабовладельцам. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты The Washington Post и телекомпании ABC.
Согласно этим выводам, движение Black Lives Matter поддерживают 63% американцев. При этом его сторонников большинство среди представителей всех основных этнических групп. Так, в его поддержку выступают 54% белых американцев, 74% выходцев из Латинской Америки и более 90% самих темнокожих, 82% которых «решительно поддерживают» это движение.
Раскол, однако, заметен по партийным линиям. Так, сторонниками Black Lives Matter являются 92% демократов, в то время как 62% республиканцев считают себя противниками этого движения.
Одновременно с этим большинство американцев (52%) выступают против сноса памятников конфедератам. В то же время 43% поддерживают призывы избавиться от них.
То же самое касается и памятников американским президентам, которые являлись рабовладельцами, как, например, Джордж Вашингтон (1732-1799) или Томас Джефферсон (1743-1826). Против их сноса выступают 68% американцев, а за — только 25%.
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