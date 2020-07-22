США заканчивают испытания стразу нескольких вакцин от коронавируса

В США начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса, и в ближайшие недели стоит ожидать последней стадии испытаний еще у четырех вакцин, заявил американский президент Дональд Трамп.
«У двух экспериментальных вакцин начинается финальная стадия клинических испытаний — это было достигнуто в рекордные сроки», — сказал он на брифинге в Белом доме.
Президент подчеркнул, что ранее на разработку вакцин уходили целые годы.
Он отметил, что в ближайшие недели начнутся финальные испытания еще четырех вакцин, и как только какая-либо вакцина получит одобрение, она тут же станет доступной.
Трамп добавил, что власти США ставят перед собой цель не взять под контроль эпидемию, а покончить с ней, поэтому разработка вакцин остается приоритетом.
США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 4 млн случаев заражения, причем свыше 144,7 тыс. заболевших скончались. Более 1,88 млн человек выздоровели.
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