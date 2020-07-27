В Кремле довольны вчерашним разговором Путина и Зеленского

Телефонные переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшиеся 26 июля, носили деловой характер. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.
«Что касается атмосферы, то она была конструктивная, деловая, разговор был содержательный», — заявил Песков.
По его словам, стороны выразили удовлетворение введенным с 27 июля в Донбассе режимом прекращения огня, отметили его бессрочный характер. «Это решение, которое заслуживает высокой оценки и вызывает удовлетворение», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.
Он заметил, что сейчас важно, чтобы и Украина, и непризнанные республики Донбасса соблюдали достигнутые договоренности.
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