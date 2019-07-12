В Кремле считают важным сам факт первой беседы Путина и Зеленского

Факт первого контакта президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского важен сам по себе, а эмоциональные оценки состоявшейся беседы вторичны. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Вряд ли нужно обсуждать сейчас эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор», — сказал он, отвечая на вопрос о том, доволен ли Путин состоявшейся беседой. «Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен», — заявил он.
По словам Пескова, первый разговор президентов России и Украины был прагматичным и занял около 20 минут. «Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов — они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было», — сказал представитель Кремля. По его оценке, «разговор носил достаточно прагматичный характер».
«Пока конкретного понимания нет», — сказал представитель Кремля про планы провести новый телефонный разговор Путина и Зеленского.
Он не стал отвечать на вопрос, с каких слов начал разговор Зеленский, ранее обещавший, что при первой возможности спросит Путина про Крым и Донбасс. Песков посоветовал «адресовать вопрос украинским визави». При этом пресс-секретарь российского лидера сообщил: «Путин начал разговор со слова «здравствуйте».
Отвечая на вопросы, обсуждали ли президенты освобождение украинских моряков, захваченных в акватории Керченского пролива в ноябре прошлого года, и журналиста Кирилла Вышинского, которому в Украине предъявлены обвинения в госизмене и незаконном обороте оружия, Песков напомнил о договоренности «продолжить работу на уровне экспертов».
Представитель Кремля отметил, что лидеры также затрагивали тему «продолжения работы в нормандском формате». «Именно в нормандском формате», — подчеркнул Песков.
Напомним, что в четверг вечером стало известно о первом телефонном разговоре президентов РФ и Украины. Путину позвонил Зеленский. Представители команды Зеленского назвали прошедшую беседу «первым шагом к возобновлению переговоров в нормандском формате» и выразили надежду на скорейшее освобождение удерживаемых лиц.
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