В Кремле ответили на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского об украинском флаге над российской Государственной думой. Ранее украинский президент заявил, что если бы русские и украинцы были одним народом, то над зданием нижней палаты парламента развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве ходили бы гривны, а не рубли.

«Над Государственной думой развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор», — заявил Песков, которого цитируют российские СМИ.

Также пресс-секретарь российского президента не согласился со словами Зеленского о том, что у России и Украины «есть общая часть истории». «Русские и украинцы — абсолютно один народ, продолжать дискуссию нет смысла», — сказал Песков.

«Украинский народ — дружественный и братский для России. То, что там такие руководители — это неудача для Украины», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Начало новой дискуссии на эту тему положил вчера Владимир Путин. Он заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Глава РФ раскритиковал украинский законопроект о коренных народах, куда не попали русские. По мнению Путина, такое решение может привести к тому, что часть жителей покинет Украину, а общее число русских в стране сократится. Такие меры он назвал сопоставимыми «с применением какого-то оружия массового поражения».

Зеленский в ответ заявил, что хотя у русских и украинцев много общего, единым народом они не являются. При этом он заявил, что у России и Украины есть как общая победа над фашизмом, так и общие трагедии.