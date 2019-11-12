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В Кремле прокомментировали слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

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В Кремле прокомментировали слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

Встреча лидеров России и Украины без содержательной повестки не будет продуктивна, хотя Владимир Путин был бы готов к переговорам с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РБК.

О переговорах по встрече Путина и Зеленского ранее заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он сообщил, что взял на себя роль посредника.

«Мы традиционно признательны Назарбаеву и высоко ценим усилия наших казахстанских партнеров, усилия Нурсултана в плане налаживания российско-украинских отношений. Вы знаете, что президент Путин является сторонником реанимации отношений, но сделать это невозможно без взаимности со стороны Киева», — заявил Песков.

Он отметил, что президент России к потенциальной встречи с украинским коллегой готов.

«Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. Мы сейчас все концентрируемся на подготовке встречи нормандского формата», — объяснил он.

По словам Пескова, есть «большие резервы» для подготовки встречи Путина и Зеленского, однако Кремль ждет подготовительной работы от Киева. «Есть понимание, которое было достигнуто контактной группой в Минске и ряд обязательств, взятых на себя украинской стороной», — заметил он.

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Ранее в Кремле уже заявляли, что «встреча ради встречи» Путина и Зеленского никому не нужна, и Москву интересует лишь встреча «ради результата». Условием встречи Песков называл то, что Киев вначале должен подтвердить свою готовность выполнить минские договоренности, а также «идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик» (ДНР и ЛНР).

Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, отношения с Россией
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