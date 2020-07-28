Лукашенко переболел коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом, передает БелТА.

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — сказал президент, добавив, что такое заключение вчера сделали врачи.

Симптомов, по его словам, у него не было.