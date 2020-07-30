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Telegram пожаловася в органы ЕС на Apple

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Telegram пожаловася в органы ЕС на Apple

Мессенджер Telegram, которым пользуются более 400 млн человек в мире, подал жалобу в Еврокомиссию в отношении возможного нарушения американской корпорацией Apple правил конкуренции, касающихся магазина приложений App Store. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times.

В обращении компании, адресованном замглавы Еврокомиссии (ЕК), ответственной за вопросы конкуренции, Маргрете Вестагер, в частности, говорится, что Apple должна «позволить пользователям иметь возможность загружать программное обеспечение за пределами App Store».

Основатель Telegram Павел Дуров ранее обратил внимание на то, что Apple пытается обосновать неоправданно высокую комиссию в 30% для разработчиков приложений. «Каждый квартал Apple изымает у авторов сторонних приложений миллиарды долларов. Однако затраты на хостинг и модерацию приложений исчисляются не в миллиардах, а в десятках миллионов долларов. Мы в Telegram знаем это, потому что размещаем и модерируем большее количество публично доступного контента, чем App Store. Поддержание любой крупной видеоплатформы требует больше серверов и модераторов, чем содержание каталога приложений», — приводит издание слова Дурова в Telegram-канале.

Антимонопольные органы Евросоюза уже начали рассмотрение жалобы японской интернет-компании Rakuten насчет того, что Apple через магазин приложений взимает 30-процентную комиссию за продажу ее электронных книг, продвигая одновременно свой собственный продукт Apple Books. Согласно информации дочерней компании Rakuten Kobo, она теряет доход, вынуждая клиентов заходить на собственный веб-сайт для того, чтобы покупать электронные книги без комиссии Apple.

Эта жалоба схожа, по данным газеты, с обращением в Еврокомиссию в марте прошлого года интернет-сервиса потокового аудио Spotify, который обвинил Apple в использовании App Store для продвижения своего музыкального сервиса в ущерб конкурентам.

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По словам замглавы ЕК по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, «похоже, что Apple играет роль „сторожа“, когда речь заходит о распространении приложений и контента среди пользователей популярных устройств». «Мы должны обеспечить, чтобы правила Apple не искажали конкуренцию на рынках, где Apple конкурирует с другими разработчиками приложений, например, со своим музыкальным сервисом Apple Music или с Apple Books. Поэтому я решила внимательно изучить правила App Store и их соответствие правилам конкуренции ЕС», — заявила она.

Apple, Telegram
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