Сенаторы США предложили каждый год выделять Украине $300 млн военной помощи

Члены комитета сената США по иностранным делам представили законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине на военную помощь. Об этом сообщается на сайте комитета.
Законопроект был представлен как республиканцами, так и демократами. От первых под документом поставили свои подписи председатель комитета Джеймс Риш, Роб Портман и Джон Баррассо, от вторых — Роберт Менендес, Крис Мерфи и Джин Шахин.
В документе говорится, что Украине необходимо ежегодное выделение $300 млн на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия. Кроме того, в законопроекте предусматривается выделение $4 млн в год на подготовку украинских офицеров.
Документ также требует, чтобы Белый дом назначил специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в «нормандском формате» и способствовал диалогу между странами, имеющими выход к Черному морю. Помимо этого, законопроект призывает Госдеп создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.
«Украина выступила оплотом против враждебного влияния России в Европе и непоколебимым партнером США. Этот закон демонстрирует Украине и России, что Соединенные Штаты будут поддерживать своего друга на протяжении всего своего демократического перехода и в защите своего суверенитета и территориальной целостности. Этот законопроект укрепит оборону Украины за счет военной подготовки и снаряжения и усилит дипломатическую поддержку со стороны США и Европы», — заявил Джеймс Риш.
В свою очередь, Джин Шахин сказал, что «поддержка Украины против агрессии Кремля является важнейшим приоритетом национальной безопасности США и важна для глобальной стабильности». «Враждебное поведение Кремля в отношении США и наших трансатлантических партнеров не ослабевает, поэтому крайне важно предоставлять поддержку нашим партнерам, чтобы они могли противостоять агрессии на передовой», — отметил сенатор.
В июне американский сенат одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается с 1 октября). Согласно документу, Украина может получить по военной линии от США $250 млн. Свою версию проекта оборонного бюджета одобрила и палата представителей. Там также предложили выделить Украине $250 млн в качестве военной помощи, $50 млн из которых должны пойти на финансирование летальных вооружений.
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