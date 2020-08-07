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Кабмин попытается придумать, как возить пассажиров в «красных» зонах и не останавливать транспорт

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Кабмин попытается придумать, как возить пассажиров в «красных» зонах и не останавливать транспорт

Кабинет министров Украины рассмотрит на своем заседании возможность организации перевозки пассажиров в транспорте в «красных» зонах с максимальной загруженностью только в половину сидячих мест, как альтернативу полной остановке его работы.

«Для того, чтобы полностью не останавливать транспорт в „красных“ зонах, согласно предложениям мэров городов, озвученным во время селекторного совещания, на заседании правительства будет рассмотрена возможность перевозки пассажиров с загруженность только в 50% сидячих мест», — рассказал агентству «Интерфакс-Украина источник в Кабмине в пятницу.

Он уточнил, что об этом шла речь на селекторном совещании в правительстве с мэрами городов и главами облгосадминистраций в пятницу.

В комментарии агентству министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов рассказал, что селекторное совещание в правительстве было проведено с целью обсуждения вопросов подготовки ко второй волне коронавируса в стране, которая ожидается осенью.

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«Мы собрались для того, чтобы обсудить проблематику. Ситуация является динамичной, мы имеем опасность по ОРВИ, и специалисты неоднократно говорили, что осенью может быть вспышка гриппа. Мы стоим перед вызовами еще больше, чем перекрытие (работы — Ред.) транспорта, и поэтому нужно очень тщательно все продумать, чтобы качественно подготовиться к 2 волне коронавируса, которая ожидается осенью, и обеспечить с 1 сентября образовательный процесс в учебных заведениях, отойдя от дистанционного обучения. Дети должны ходить в детские сады, в школы, а люди должны иметь возможность работать. Мы должны организовать этот процесс и подготовиться так, чтобы максимально сохранить для граждан привычный ритм жизни», — сказал Немчинов.

Кабмин, коронавирус
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Комментарии (1)
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Гость
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All YouNeed
All YouNeed 16 минут назад

какой наполовину...идиотизм?! на все сидячие пускают только на крайних остановках про промежуточные и речи не идет 1, 2челвека. Немчинов и прочие кодло ИДИТЕ *** дружно!!!

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Пятница, 7 августа 2020
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