В Кабмине составили рейтинг областей по выполнению карантинных мероприятий

Кабинет министров Украины осуществил проверку областных государственных администраций (ОГА) на предмет выполнения решений правительства по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
По результатам проверки на основе суммарной оценки выполнения поручений правительства и премьер-министра был составлен рейтинг облгосадминистраций.
Все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям. Эти показатели были разделены по двум большим направлениям: выполнение поручений правительства и выполнение поручений премьер-министра.
В частности осуществлялся мониторинг выполнения таких решений Кабмина: соблюдение режима въезда-выезда из областей; ситуация с обеспечением обсервации; ситуация в больницах по выплатам зарплат; социальная защита во время карантина.
Также осуществлялся мониторинг выполнения таких решений премьера: соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС; организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах; обеспечение ПЦР-тестирования населения на коронавирус.
Максимальная оценка, которую могла получить область, в общем составляла 35 баллов.
В результате оценки в пятерку лучших областей вошли: Луганская — 31 балл, Хмельницкая — 27 баллов, Харьковская — 25 баллов, Днепропетровская — 25 баллов и Киевская — 25 баллов.
Пятерку с худшими в свою очередь составили: Черниговская — 15 баллов, Волынская — 15 баллов, Тернопольская — 15 баллов, Запорожская — 14 баллов и Львовская — 13 баллов.
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