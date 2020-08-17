Следователь НАБУ проигнорировал допрос, на который он вызывал главу ОАСК Павла Вовка

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк пришел на допрос в НАБУ. Об этом сообщила корреспондентка «5 канала» Ева Николашвили.
Однако, допрос не состоялся. Следователя не было на месте, и он не брал трубку. Поэтому через полчаса ожидания Вовк ушел из НАБУ.
Позже на странице в Фейсбук он обвинил НАБУ в том, что там заинтересованы исключительно в пиаре, а не в расследовании дела.
«НАБУ — это наш Мидас только наоборот. Оно превращает в цирк все, к чему прикасается. Сегодня в 8 часов утра должен был состояться допрос, ради которого они так громко и абсолютно незаконно как будто объявляли меня „в розыск“. Я, как законопослушный гражданин, пришел на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого, кроме журналистов, которым кто-то заботливо сообщил время моего прихода. Следователя на месте не оказалось. Попытки моих адвокатов созвониться и выяснить, почему он игнорирует собственное мероприятие, не увенчались успехом — следователь не брал трубку. 40 минут ожидания. И мы ушли. Совершенно очевидно, что НАБУ, как и в прошлом году, не собирается расследовать дело. Более того, они панически его боятся, поскольку понимают, что расследовать там нечего. НАБУ нужен только пиар и ничего больше», — написал он.
Напомним, чтобы вызвать Павла Вовка на допрос, НАБУ на прошлой неделе объявляло судью и нескольких его коллег в розыск.
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