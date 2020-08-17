Ночью неизвестные подожгли авто программы «Схемы: коррупция в деталях»

Ночью 17 августа в Киеве неподалеку от дома водителя съемочной группы программы «Схемы: коррупция в деталях» неизвестные подожгли авто журналистов, сообщил один из авторов передачи Михаил Ткач в facebook.
«Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, вы все видели, сожгли», — написал Ткач.
По словам журналиста, последний материал, над которым работала группа, они снимали с авто «KIA Cerato» — «Короли дорог». Материал содержал информацию о нарушении ПДД первыми лицами государства.
«Его уже посмотрели почти 700 зрителей на YouTube. Во время съемок я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома где живет водитель. Провод, поджог машина, что дальше?», — написал Ткач.
Со слов главреда программы Натальи Седлецкой, поджог произошел в час ночи по Киеву. Авто восстановлению не подлежит. Она также сообщила, что на месте работает полиция.
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