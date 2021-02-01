Адвокат судьи Павла Вовка заявил о провокации со стороны НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро продолжает игнорировать законодательство, тайно проводя процессуальные действия в так называемом «деле судей ОАСК», и готовя провокацию против главы суда Павла Вовка. Об этом заявил адвокат главы ОАСК Андрей Заяц в сообщении для СМИ.
«На данный момент мне, как адвокату судьи Павла Вовка, стало известно о подготовке очередной провокации против моего клиента. Требование защиты проводить процессуальные действия согласно процедуре и в присутствии адвоката игнорируются сотрудниками НАБУ.
Очевидно, целью таких действий является не прогресс в расследовании уголовного дела, а попытки искусственно раздуть медийный скандал и снова обвинить моего клиента в нежелании сотрудничать со следствием.
Павел Вовк не является подозреваемым в „деле ОАСК“, что доказано решением суда и решением ВСП. Однако, он готов оказывать помощь следствию и сотрудничать с детективами НАБУ. Но только на принципах законности и уважения к его правам как судьи и гражданина Украины.
Убеждены, что подмена реального расследования скандалами в СМИ наносит ущерб всем сторонам — и самому НАБУ и судебной системе Украины. Снова призываем НАБУ прекратить заниматься пиаром и вернуться в правовое поле», — отмечается в заявлении адвоката судьи Павла Вовка.
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