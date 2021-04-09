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«Взятка судье ОАСК» – провокация НАБУ, бюджетные деньги пропали, - журналист Владимир Бойко раскрыл подробности резонансного дела

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«Взятка судье ОАСК» – провокация НАБУ, бюджетные деньги пропали, - журналист Владимир Бойко раскрыл подробности резонансного дела

Руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский потерял 90 тысяч долларов США из тех 100 тысяч, которые Калужинской хотел подсунуть голове Окружного административного суда Киева Павлу Вовку. Речь идет о бюджетных деньгах, которые были получены для организации провокации подкупа и которые нужно сдать обратно в Госказначейство.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет журналист Владимир Бойко, приводя подробности провалившейся спецоперации НАБУ.

«Поскольку ожесточенная борьба Сытника с председателем Окружного административного суда Киева (Павлом, — Ред.) Вовком пока не принесла директору НАБУ желаемого результата, Сытник со своим кумом Калужинским решили подсунуть Вовку деньги путем провокации взятки — то есть через негласного внештатного работника НАБУ подать иск в ОАСК, а затем попытаться уговорить кого-то из доверенных лиц Вовка взять деньги для передачи председателю суда за „правильное“ решение. Ранее Калужинский пытался совершить провокацию в отношении адвоката Ростислава Кравца, надеясь, что Кравец понесет деньги председателю суда, но агент НАБУ был послан... Теперь Калужинский решил передать деньги в ОАСК через брата Вовка, Юрия Зонтова... Взяв в казначействе 100 тыс. долларов и запустив их через агента по фамилии Коваленко „для передачи Вовку“, Калужинский деньги тупо про*бал», — сообщает журналист.

По его словам, сначала НАБУ организовало подачу в Окружной административный суд Киева иска от имени некой страховой компании «АКС Кэпитал», которая была зарегистрирована в декабре 2018 года, фактически не работала и с ноября 2020 находится в стадии ликвидации по решению учредителей. Ответчик — Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве. 30 декабря 2020 судья Балась открывает производство, а уже 13 января 2021 агент НАБУ Коваленко встречается с адвокатом Юрием Донцом, который является другом Зонтова, и просит помочь удовлетворить иск. Далее Донец выходит на Зонтова, обещает Коваленко, что все уладит за 100 тыс. долларов и 5 апреля 2021 получает деньги, которые для этой операции Калужинский снял со счета НАБУ в Госказначействе. Но в Окружной административный суд Киева эти доллары не попали«, — сообщает журналист.

«Когда на следующий день, 6 апреля, Калужинский понял, что он про*бал казенные деньги, у него началась истерика и он приказал подчиненным бежать по всем адресам, куда заходили в последнее время Зонтов и Донец, выламывать там двери, проводить обыски и искать потерянный предмет взятки. Причем — делать это не только без санкции суда, но даже без ведома прокурора САП», — сообщает Бойко.

Он напомнил, что часть 3 ст. 233 УПК Украины позволяет следователю или прокурору без разрешения суда в неотложных случаях войти в жилище или другое владение лица, но это допускается лишь когда речь идет о спасении жизни людей и имущества или когда осуществляется непосредственное преследование лиц, подозреваемых в совершении преступления. Однако сразу же после неотложного обыска следователь или прокурор обязаны обратиться с ходатайством к следственному судье, который должен проверить, действительно ли имелись основания для проникновения в жилище или другое владение лица.

«Понятно, что ситуация, которая возникла из-за потери Калужинским государственных денег, отнюдь не подпадает под два возможных основания для неотложного обыска. Но безумие руководителя Главного подразделения детективов НАБУ является безграничным и детективы побежали устраивать обыск без постановления следственного судьи в Окружной административный суд Киева. Перерыли все, денег не нашли. Тогда побежали по квартирам на Львовской площади, на улице Иоанна Павла II, обыскали дом в селе Гатное, обыскали квартиру на улице Маккейна, куда недавно заходил Зонтов. Результат — ноль. В конце концов у Донца нашли 10 тыс. долларов из выданных Калужинским бухгалтерией НАБУ», — пишет журналист.

После этого, по его данным, Калужинский в отчаянии приказал открыть сейф в офисе по улице Маккейна, куда «НАБУины» зашли случайно, и забрать найденную там валюту в общей сумме около 4 млн. долларов, не имеющую никакого отношения (как и эта квартира) к предмету взятки.

«Зная много лет Калужинского, я представляю, что будет дальше — а дальше руководитель главного подразделения детективов НАБУ станет шантажировать владельца офиса, которого он неожиданно ограбил, и предлагать вернуть валюту при условии, что этот владелец погасит долг в 90 тыс. долларов, который теперь у Калужинского образовался перед бухгалтерией НАБУ», — пишет журналист Владимир Бойко.

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Напомним, 6 апреля антикоррупционные органы сообщили, что разоблачили в получении $ 100 тысяч взятки двух адвокатов, которые якобы обещали решить вопрос в судебном иске через главу ОАСК Павла Вовка. По словам НАБУ один из них — «близкий родственник» Вовка.

По данным СМИ, это — брат Павла Вовка Юрий Зонтов.

Сам глава ОАСК Павел Вовк у себя в Фейсбук написал о том, что «как и во всех предыдущих „громких“ делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы», назвав НАБУ «цирковым правонарушающим органом».

НАБУ, Павел Вовк, ОАСК, Андрей Калужинский
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