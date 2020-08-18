Goldman Sachs предсказал рекордный рост индекса S&P 500

Рынок американских акций сможет продолжить рост во второй половине года, несмотря на пандемию коронавируса, возможный хаос из-за выборов президента США и напряженность из-за торговых войн, считает аналитик Goldman Sachs Дэвид Костин. Он повысил целевой показатель для индекса S&P 500 на конец года с 3000 до 3600 пунктов.

По его мнению, в следующем году экономика США будет расти намного быстрее, чем сейчас ожидает рынок. Это произойдет, в том числе, благодаря выпуску вакцины от коронавируса. По мнению Костина, она получит широкое распространение в первой половине 2021 года.

Goldman Sachs повысил прогноз ВВП США на 2021 год с 5,6% до 6,2% и снизил прогноз по безработице с 7% до 6,5%. Сейчас в цену акций заложен дисконт, то есть скидка, из-за высоких рисков. А перспективы восстановления экономики США еще не полностью учтены рынком.

Кроме того, прибыль американских корпораций будет выше текущих ожиданий. По оценке банка, прибыль на акцию для компаний из S&P500 в 2021 году составит в среднем $170, что выше оценки в $165 на Уолл-стрит. «Наша оценка прибыли на акцию обусловлена более высокими продажами и увеличением рентабельности до 11,4%, то есть возвращением к уровню 2019 года», — отметил Костин.

При этом аналитики Goldman Sachs предупредили, что доходы корпораций будут неравномерными — больше всех заработают IT-компании и сектор здравоохранения. В то время как результаты компаний энергетического и финансового сектора могут оказаться слабыми.

Индекс S&P 500 сейчас находится около уровня 3382 пункта. Для сравнения, исторический максимум составляет 3393,52 пункта. От минимума 23 марта, куда он обвалился в результате панических продаж из-за пандемии, S&P 500 вырос более чем на 50%. Быстрому восстановлению рынка помогло «печатание денег» ведущими экономиками мира.