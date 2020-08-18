С начала перемирия сепаратисты не применяли тяжелое вооружение

В течение трех недель, с начала действия перемирия на Донбассе, сепаратисты не применяли тяжелое вооружение.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращении огня.
«В течение трех недель, с тех пор как вступил в действие режим тишины, не было боевых потерь и ранений. По данным наших наблюдателей, лишь на некоторых участках отмечались единичные неприцельные выстрелы со стороны НВФ ОРДЛО, в основном из стрелкового оружия. За весь этот период ни разу не зафиксировано применение противником тяжелого вооружения. В некоторых случаях незаконные вооруженные формирования ОРДЛО при поддержке Российской Федерации прибегают к инженерному оборудованию позиций в сторону наших подразделений, что также является нарушением существующих договоренностей», — говорится в сообщении.
По данным СЦКК, наиболее провокационные факты улучшения инженерного оборудования позиций противником с попыткой продвижения в сторону опорных пунктов Объединенных сил зафиксированы вблизи временно оккупированных населенных пунктов Золотое-5, Широкая Балка и Ужовка, а также в сторону украинских позиций — около Хутора Свободный, Новгородское и Водяное.
Обо всех провокациях со стороны НВФ ОРДЛО украинская сторона СЦКК ежедневно сообщает СММ ОБСЕ.
В то же время украинская сторона СЦКК отмечает, что с 27 июля, с момента вступления в действие «режима тишины», не было ни одного факта нарушения со стороны подразделений Объединенных сил.
«Украинские воины в полной мере соблюдают всеобъемлющий режим прекращения огня, тем самым формируют необходимые предпосылки для продвижения мирного процесса», — отметили в СЦКК.
Напомним, на Донбассе с полуночи 27 июля установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом договорилась Трехсторонняя контактная группа во время заседания в формате видеоконференции 22 июля.
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