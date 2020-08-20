Глава МИД Польши Чапутович подал в отставку

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал в четверг заявление об отставке. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

«В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел», — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что глава ведомства посчитал, что «после президентских выборов самое время сменить главу польской дипломатии».

В среду в отставку с поста министра здравоохранения Польши подал Лукаш Шумовский.