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Минздрав открывает больницы второй волны

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Минздрав открывает больницы второй волны

Министерство здравоохранения открывает больницы второй волны и объединяет их с больницами первой из-за большого количества госпитализируемых пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Меняем алгоритмы маршрутизации пациентов, предоставления помощи. Я дал поручения объединить больницы первой и второй волны в связи с большим количеством госпитализируемых. Считаю, мы должны говорить, что у нас нет уже больниц первой и второй волны. Я практически каждый день подписываю новые распоряжения о введении новых больниц в областях. Большое количество больных фиксируется по всей стране«,- сказал чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Степанов добавил, что министерство ведет работу по улучшению выявления контактных лиц, работы лабцентров.

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В свою очередь ведущий инфекционист Украины, д.м.н., профессор Ольга Голубовская отметила, что если такой рост заболеваемости будет продолжаться, врачи должны будут госпитализировать только тяжелобольных.

«Если будет такое количество больных мы должны будем изменить стратегию госпитализации. В настоящее время у нас госпитализируют пациентов со средним и тяжелым течением болезни, этим наша страна отличается от западных стран, где госпитализировали только тяжелых больных. Но если у нас будет такой рост заболеваемости, мы будем госпитализировать только тяжелые случаи. Это усложнит предоставление медпомощи», — сказала она.

Минздрав, коронавирус
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