«Слуга народа» выдвинула кандидатов в мэры областных центров

Съезд партии «Слуга народа» выдвинул кандидатов от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах.

В частности, на должность мэра Киева будет баллотироваться народный депутат от одноименной фракции Ирина Верещук, а мэра Одессы — юморист, телеведущий и актер театра Олег Филимонов.

Глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов выдвинут на должность мэра Винницы, а главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко — на мэра Днепра.

В Житомире кандидатом в мэры города от СН стал ректор Государственного университета «Житомирская политехника» Виктор Евдокимов, в Ужгороде — депутат Ужгородского горсовета Виктор Щадей, в Запорожье — депутат Запорожского горсовета от партии «Новая политика» Виталий Тишечко, в Ивано-Франковске — Александр Богачов, который является помощником депутата от СН и руководительницы областной ячейки партии Елены Винтоняк, а также директором строительной компании «Мельник», в Кривом Роге — директор «Центрального горно-обогатительного комбината» Дмитрий Шевчик.

В мэры Кропивницкого идёт банкир Ольга Ковалёва-Алокили, Николаева — глава общественной организации «Будущее Николаева» Татьяна Домбровская, Херсона — ректор Херсонского государственного аграрного университета Юрий Кириллов, Харькова — глава харьковской ОГА Алексей Кучер.