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Ермак прокомментировал слова Фокина по амнистии и особому статусу для всего Донбасса

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Ермак прокомментировал слова Фокина по амнистии и особому статусу для всего Донбасса

Отдельные комментарии заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, в частности, касающиеся амнистии и особого статуса для всего Донбасса, не отражают официальной позиции украинской делегации в ТКГ, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины», — цитирует Ермака пресс-служба ОП в понедельник.

При этом по его словам, большинство позиций, которые высказал Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых Минских договоренностей.

В то же время Ермак указал, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.

Руководитель Офиса президента также отметил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса — речь идет исключительно о временно оккупированных районах.

«Есть четкие красные линии, которые неоднократно очерчивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины», — заявил Ермак.

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Ранее Фокин в интервью изданию «Strana.ua» заявил, что «и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция — надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса».

амнистия, Донбасс, особый статус, Андрей Ермак, Витольд Фокин
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