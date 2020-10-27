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Корниенко назвал результат «Слуги народа» на местных выборах большим успехом

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Корниенко назвал результат «Слуги народа» на местных выборах большим успехом

Партия «Слуга народа» завела в областные и районные советы больше всего депутатов среди всех политических сил, принимавших участие в местных выборах, отмечает глава партии «Слуга народа», первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.

В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» во вторник он назвал такой результат большим успехом, несмотря на то, что «Слуга народа» — молодая партия и ранее не была представлена в местных органах власти. «Теперь ее депутаты присутствуют почти в каждом регионе», — подчеркнул Корниенко.

Политик отметил, что по результатам параллельного подсчета штабом голосов с 70% избирательных участков партия «Слуга народа» выходит на первое место по количеству полученных мандатов в советах областного и районного уровней.

На выборах депутатов областных советов по всей стране «Слуга народа» получила 327 мандатов из 1660 возможных (т.е. 20%). При этом партия «Европейская солидарность» получила 269 мандатов (или 16%), ОПЗЖ — 220 (13%), «Батькивщина» — 180 (10%), другие — менее 10%.

На выборах в райсоветы «Слуга народа» получила по всей стране 908 мандатов из 5366 возможных (или 17%). На втором месте — ОПЗЖ, у которой 814 мандатов (или 15%), третье место занимает «Европейская солидарность» с 687 мандатами (13%).

Из 1395 объединенных территориальных громад (ОТГ) кандидаты от «Слуги народа»" возглавили 196 (то есть 15%). Больше всего голов ОТГ от «Слуги народа» — в Киевской, Харьковской (по 18 голов), Николаевской и Сумской (по 17 голов) и Кировоградской (15) областях. Представители «Слуги народа» возглавили громады в каждой области.

«Такой результат „Слуги народа“ свидетельствует о том, что стремление к объединению общества и поиску общего знаменателя, которыми руководствуется партия Владимира Зеленского, значительно ближе многим гражданам Украины, чем риторика раздора и противостояния, которую начать используют другие политические силы для мобилизации своего электората. Эти местные выборы продемонстрировали, что для украинцев на западе и на востоке, на севере и на юге страны самое важное — это благосостояние своего края и создание комфортных условий жизни, а не политические манипуляции и искусственное противопоставление. Ну и конечно, большинство наших граждан в очередной раз продемонстрировали свой патриотизм — пророссийские силы ожидаемо набрали меньше мандатов в местных советах, чем проукраинские», — отметил Корниенко.

При этом он подчеркнул, что благодаря децентрализации местные лидеры вместе с большими полномочиями, финансированием и доверием людей также получают большую ответственность за состояние дорог, уровень медобслуживания, отопление домов, образование и культурное развитие своего края. «И спрашивать люди также будут с них», — отметил политик.

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Бесспорным достижением власти на прошедших в воскресенье выборах Корниенко назвал ее честное и прозрачное проведение, без использования административного ресурса, которое ранее было почти правилом. Он отметил, что международные наблюдатели, в частности БДИПЧ ОБСЕ, отмечают, что выборы местные прошли демократично, прозрачно, спокойно и с минимальными нарушениями, которые существенно не повлияли на результаты волеизъявления.

«Можно констатировать, что 25 октября 2020 в Украине в очередной раз победила демократия, свободное волеизъявление, честный подсчет голосов и готовность местных лидеров брать на себя ответственность за жизнь людей в своем регионе. И местные депутаты, мэры и главы ОТГ, избранные от „Слуги народа“, будут делать все, чтобы оправдать доверие своих избирателей», — резюмировал Корниенко.

местные выборы, Слуга народа
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Вторник, 27 октября 2020
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