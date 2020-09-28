«Слуга народа» выдвинула на местные выборы более 30 тысяч кандидатов

Партия «Слуга народа» зарегистрировала более 30 тысяч кандидатов в депутаты местных советов, а также мэров и глав объединенных территориальных громад (ОТГ) во всех регионах Украины, сообщает пресс-служба партии.
Как отмечено в пресс-релизе, выдвинутое количество претендентов составляет 73% от максимально возможно количества.
В депутаты 1087 местных советов от партии идёт 31 тысяча 527 кандидатов. Из них в областные советы — 1583, в районные советы — 5268, городские — 10340, сельские и поселковые советы — 6766 и 7570 кандидатов соответственно.
В мэры городов, сел и посёлков идут 952 кандидата от «Слуги народа». Из них 280 претендентов на посты градоначальников, 313 кандидатов от партии баллотируются в главы посёлков, ещё 359 участвуют в выборах сельских голов.
Среди кандидатов в депутаты от «Слуги народа» женщины составляют 41,3%, среди претендентов в мэры, на пост поселкового или сельского головы эта цифра составляет 30,7%.
Кандидаты в депутаты в возрасте 18-35 лет составляют 29,5% от общего числа, 36-55 лет — 55,51%, 56 лет и старше — 11,99%. Претенденты на должности мэров, сельских и поселковых голов в возрасте 18-35 лет составляют 21,08% от общего числа, 36-55 лет — 68,42%, 56 лет и старше — 10,5%.
Как отметили в партии, в профессиональном разрезе кандидаты от «Слуги народа» распределились следующим образом: представители сферы образования — 18,5%, общественные деятели — 16%, предприниматели — 10,9%, юристы — 9,4%, медики — 9,2%, управленцы — 9,2%, госслужащие — 8,9%, экономисты — 8,1% и рабочие — 8%.
Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.
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