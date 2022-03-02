Пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ

На данный момент неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы готовы к переговорам, мы готовы к дипломатии, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры — на данный момент неизвестно», — сказал Кулеба во включении на Facebook в среду.

Он добавил, что требования россиян остаются неизменными. «Это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении перед началом войны, по сути, объявляя нам войну», — указал Кулеба.