Кулеба объяснил причины прекращения авиасообщения с Беларусью

Украина приняла решение прекратить авиасообщение с Беларусью, поскольку заботится о защите своих граждан, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Прежде всего, в этой ситуации, мы заботимся, безусловно, о защите наших граждан и о том, чтобы власть Беларуси одумалась, остановилась в своем произволе и начала уважать права человека и международные правила», — сказал Кулеба в видеокомментарии, распространенном пресс-службой МИД Украины во вторник.
В то же время министр добавил, что это решение также приведет к определенному увеличению прибыли Украины, потому что авиакомпании ЕС и других государств мира, которые раньше пролетали над Беларусью и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать через Украину, и соответственно, будут платить транзитные средства Украине.
«Власть Беларуси пересекла очередную красную линию в отношении не только к своим гражданам, но и к гражданам других стран и к международному праву, в частности, правилам, регулирующим безопасность гражданской авиации. Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответа, потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает что-то еще более наглое и более жестокое. Потому ответ должен быть очень принципиальным», — подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что Украина быстро проанализировала эту ситуацию, и президент Украины поручил правительству срочно принять все решения, необходимые для того, чтобы закрыть полеты между Украиной и Беларусью.
По словам главы МИД, это на практике означает, что нельзя будет летать самолетом, например, из аэропорта Украины в аэропорт Беларуси или осуществлять украинским авиакомпаниям транзит через воздушное пространство Беларуси.
«Почему принято это решение? Оно на первый взгляд может показаться политическим, и оно является таковым, но оно также является безопасным. Потому что действия белорусской власти являются непредсказуемыми, и мы не можем заблаговременно оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси. Потому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан, мы не знаем, что там спецслужбы белорусского КГБ себе придумали против кого из наших соотечественников, и мы должны их защищать», — пояснил он.
Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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