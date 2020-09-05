В Офисе президента связали российские санкции против Порошенко с Навальным

Расширение Россией списка граждан Украины, против которых вводятся индивидуальные санкции, является попыткой отвлечения внимания и защиты ситуативных интересов, указывается в комментарии, обнародованном пресс-службой Офиса президента.
«Этот „технологический прием“ со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий — прежде всего, безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношений с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции. Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны», — подчеркивается в комментарии.
Однако, отмечают в Офисе президента, если применение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, затрагивающих территориальную целостность и отношение к государству, оккупировавшему часть украинских территорий, то «по всем этим позициям мы абсолютно едины».
«И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо», — предлагается в комментарии.
«Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистским провокациям) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье», — заключили в Офисе президента.
Как сообщалось, правительство РФ расширило список лиц, против которых вводятся санкции. Среди внесенных в санкционный список 43 украинских граждан пятый президент Украины Петр Порошенко, а также нардепы от «Европейской солидарности» — Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский, София Федина ; от «Голоса» — Святослав Вакарчук, Кира Рудик, Сергей Рахманин, Ярослав Юрчишин; от «Батькивщины» — Валентин Наливайченко, Сергей Тарута, Михаил Волынец; нардеп Александр Сухов (группа «Довира») и другие.
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