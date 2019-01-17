В ЕС предлагают ввести дополнительный «азовский» пакет санкций против России

Страны Балтии и Польша выступают за введение новых санкций в связи с событиями в Керченском проливе, заявил глава МИД Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser), сообщает Интерфакс-Украина.
Комментируя итоги состоявшегося на этой неделе визита министров иностранных дел стран Балтии и Польши, Свен Миксер сказал: «Позиция Эстонии заключается в том, что меры противодействия, санкции в отношении России в связи с ситуаций на востоке страны, нелегальной аннексией Крыма должны сохраняться до тех пор, пока не будет компенсирован нанесенный ущерб, пока Россия не вернется к соблюдению принципов международного права».
«Разумеется, позиция Эстонии заключается в том, что, если возникла ситуация, для решения которой необходимо обоснованное введение дополнительных мер противодействия, то они должны быть применены. Это уже и делалось, например, после нелегальных выборов на востоке Украины. Эти санкции были пересмотрены и дополнены. Если возникнет необходимость, следует возможности тщательно взвесить и, в случае необходимости, предпринять», — дополнил министр.
Он отметил, что в частности, разговор о дополнительных санкциях шел на встрече с президентом Украины Петром Порошенко. «ЕС поддерживает Украину, и мы считаем, что нам следует подтвердить поддержку конкретными шагами. Одним из таких шагов могло бы стать введение дополнительного режима санкций, так называемого „азовского пакета санкций“ в отношении России в ответ на происходящем в Азовском море», — сказал Миксер.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016