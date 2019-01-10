Российские санкции против Украины ударили по Молдове

Президент Молдовы Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, к которым привело введение Москвой запрета на импорт товаров из Украины. Текст письма президент Молдовы опубликовал на своей странице в Twitter, отметив в сообщении официальный аккаунт премьер-министра России.
По слова Додона, постановление, подписанное Медведевым в конце декабря, «создает барьеры и для экспорта молдавской продукции на российский рынок в силу удлинения маршрута доставки грузов и увеличения транспортных потоков».
«Прошу Вас по возможности в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации, касающейся транспортировки молдавской продукции в Российскую Федерацию через территорию Украины», — написал в заключении Додон.
Постановление правительства России, на которое ссылается Додон, Дмитрий Медведев подписал 29 декабря. Документ предусматривает ограничения на импорт целого ряда категорий товаров, которые производятся в Украине или поставляются в Россию транзитом через украинскую территорию.
Среди категорий, попавших под ограничения — продовольственные товары, ряд наименований сельскохозяйственного и промышленного оборудования, некоторые виды сырья, бытовой химии и предметов гигиены.
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