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Трамп и Байден поспорили из-за статьи о погибших американских военных

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Трамп и Байден поспорили из-за статьи о погибших американских военных

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа после статьи в журнале Atlantic, в которой утверждалось, что тот отказался в 2018 году от посещения кладбища во Франции, где похоронены погибшие на Первой мировой войне американские солдаты, и оскорбительно отозвался о них. Сам Трамп отрицает это.

Байден, чей покойный сын служил в Ираке, назвал слова, которые, по данным журнала, произнес Трамп в отношении военных, отвратительными и антиамериканскими. «За всю свою карьеру я никогда не был так разочарован в лидере, с которым я работал, будь то президент или кто-то другой», — приводит его слова New York Times.

«Как бы вы себя чувствовали, если бы ваш ребенок прямо сейчас был в Афганистане? — заявил он, выступая на пресс-конференции. — Что бы вы чувствовали, если бы потеряли сына, дочь, мужа, жену?»

«Если разоблачения в сегодняшней статье в Atlantic являются правдой, то они являются еще одним показателем того, насколько глубоко президент Трамп и я расходимся в понимании роли президента Соединенных Штатов», — говорится в заявлении на сайте кандидата от демократов. Он также подчеркнул, что считает приоритетом оказание помощи военнослужащим, ветеранам и семьям.

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Статья Atlantic была опубликована 3 сентября. В ней говорится, что Трамп неоднократно проявлял неуважение к памяти погибших американских военных. Журнал со ссылкой на четыре источника написал, что президент не стал посещать кладбище под Парижем, где захоронены более 1800 морских пехотинцев, погибших во время Первой мировой войны. Свой отказ, по словам собеседников, он объяснил нежеланием портить прическу под дождем, заявив: «Почему я должен идти на это кладбище? Оно полно неудачников».

Президент США отрицает эту информацию. По мнению Трампа, Atlantic «умирает, как и все журналы», и редакция опубликовала выдуманную историю, чтобы привлечь внимание к изданию. «Я могу поклясться чем угодно, что я никогда не говорил такого о наших павших героях. Никто не уважает их больше, чем я», — заявил Трамп журналистам. Он предположил, что анонимные источники, на которые ссылается Atlantic, — это бывшие сотрудники администрации, которые не преуспели в работе.

Дональд Трамп, Джо Байден
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