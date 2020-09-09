Трамп объявит о сокращении войск США в Ираке и Афганистане

Президент США Дональд Трамп в среду сделает заявление, касающееся дальнейшего вывода американских войск из Ирака. Об этом, как сообщил во вторник пресс-пул Белого дома, заявил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

«Чиновник сказал, что завтра ожидается объявление о дальнейшем выводе войск из Ирака», — говорится в сообщении. Кроме того, «в ближайшие дни будет еще одно объявление по Афганистану». По данным агентства Reuters, второе заявление также касается сокращения американского военного присутствия.

В конце августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщала, что США в ближайшие месяцы планируют сократить численность войск в Ираке до 3,5 тыс. На данный момент в Ираке насчитывается порядка 5,2 тыс. американских военных.