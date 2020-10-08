Американские военные могут покинуть Афганистан до конца года

Президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox Business в четверг заявил, что американские военнослужащие могут вернуться из Афганистана до конца года.

«Конечно же, до конца года, — заявил он в ответ на вопрос ведущей о том, возможно ли возвращение военнослужащих до Рождества или же в середине — начале будущего года. — Мы выводим 4 тыс. военнослужащих из Афганистана, они уже сейчас возвращаются на родину. 19 лет — срок достаточный, мы выполняли там полицейские функции».

29 февраля в Дохе США и радикальное движение «Талибан» подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. В свою очередь талибы гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Во время ее пика в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.