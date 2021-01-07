Суд в Ираке выдал ордер на арест Дональда Трампа

Суд в Багдаде выдал ордер на арест Дональда Трампа. Президент США подозревается в организации убийства иранского генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года, сообщает агентство AP.
Документ выписал один из иракских судей по материалам расследования, которое установило, что командующий Корпуса стражей исламской революции и глава шиитской милиции Абу Махди аль-Мухандис были убиты в районе багдадского аэропорта при помощи американского беспилотника. В ордере утверждается, что речь шла о предумышленном убийстве. В соответствии с иракским законодательством за такое преступление предусмотрена смертная казнь.
При этом в суде указали, что расследование, которое было начато по запросу родственников аль-Мухандиса, продолжается.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя авиаудар по аэропорту Багдада, назвал погибшего иранского генерала «террористом номер один в мире». Тегеран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры. В итоге в ночь на 8 января 2020 года Тегеран нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные — базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.
Помимо этого взрыв в багдадском аэропорту привел к обострению отношений между США и Ираком. Политики-шииты требовали от властей вывести из страны американский контингент.
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